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BBP Sorgun İlçe Başkanı Koçer güven tazeledi

AA / Şahin Özmen - Haberler | Güncel
BBP Sorgun İlçe Başkanı Koçer güven tazeledi

BBP Sorgun İlçe Başkanlığı'nın kongresinde mevcut başkan Fatih Koçer güven tazeledi.

FATİH, İSTANBUL (AA) - BBP Sorgun İlçe Başkanlığı'nın kongresinde mevcut başkan Fatih Koçer güven tazeledi.

Parti binasında yapılan kongrede tek aday olan Koçer, tüm üyelerin oylarını alarak yeniden BBP Sorgun İlçe Başkanlığı'na seçildi.

Kongrede konuşan Koçer, BBP'nin ülkenin ve ilçenin hayrına olacak her çalışmanın içinde olmaya tüm kadroları ile hazır olduğunu söyledi.

Kongreye BBP Yozgat İl Başkanı Kemal Korkmaz ve partililer katıldı.

AA / Şahin Özmen - Son Dakika Haberleri
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