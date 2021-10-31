Son dakika haberleri... Bayrampaşa'da korkutan yangın

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Bayrampaşa'da korkutan yangın

Alevler içerisinde yangına girerek eşini kurtardı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da bir binanın giriş katında çıkan yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Alevler içerisinde kalan dairede bulunan diyaliz hastası eşini kurtaran adam ise, yangını ufak yanıklarla atlattığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi le söndürüldü.

Yangın, saat 12: 00 sıralarında Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Elektrik Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen dumanı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. O esnada içeride bulunan diyaliz hastası eşini kurtarmak için alevlerin arasına dalan 72 yaşındaki Recep Uçar, eşi Fatma Uçar'ı alarak dışarı çıktı. Eşini kurtarmak için alevlerin arasında dalan Recep Uçar'ın vücudunda ufak çaplı yanıklar oluştu. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Recep Uçar, ambulans ipe hastaneye kaldırıldı.

Olayı gören bir vatandaş ise' "Biz kahvaltı yapıyorduk. Benim çocuk gördü. Baba evden duman çıkıyor dedi. Koşa koşa geldik. Abi eşini çıkarmış. Tuttuk abiyi çıkardık. Tekrar içeri girdi. Şarterleri kapatmak için girdiğinde yanmış vaziyette çıktı" dedi.

Öte yandan, itfaiye ekiplerinin yaptığı soğutma çalışmaları sonrası yangın tamamen söndürüldü.