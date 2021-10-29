Bayrampaşa'da Cumhuriyetin 98. yılı Koliva konseriyle kutlandı - Haberler
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Bayrampaşa'da Cumhuriyetin 98. yılı Koliva konseriyle kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bayrampaşa'da Cumhuriyetin 98. yılı Koliva konseriyle kutlandı

Bayrampaşa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılı fener alayı ve sonrasındaki Koliva konseriyle coşkuyla kutlandı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Bayrampaşa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılı fener alayı ve sonrasındaki Koliva konseriyle coşkuyla kutlandı.

Bayrampaşa Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi. Tuna Caddesi'nden başlayan fener alayında vatandaşlar ellerinde bayraklarla Muratpaşa Mahallesi'ne kadar 10. Yıl Marşı'nı söyleyerek yürüdü. Fener alayının ardından Koliva konseriyle, vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı'nı doyasıya kutladı.

Etkinliklerin sabahtan başlayıp geceye kadar devam ettiğini söyleyen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü. Sabahtan başladık ve etkinliklerimiz akşama kadar devam etti. Vatandaşlarımızla beraber yürüyüş yaptık. Ardından Koliva konserindeyiz. Güzel bir kutlama oldu. Bayrampaşalıların Cumhuriyet Bayramını kutluyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Bayrampaşa'da Cumhuriyetin 98. yılı Koliva konseriyle kutlandı

Bayrampaşa'da Cumhuriyetin 98. yılı Koliva konseriyle kutlandı

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