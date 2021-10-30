BAU Riders, 2022 sezonu LoL kadrosunu duyurdu!

Ülkemizin en başarılı League of Legends üniversite takımlarından BAU Riders, 2022 sezonunda mücadele edecek kadrosunu duyurdu!

Riot Games Türkiye tarafından her yıl düzenlenen Üniversite Ligi turnuvalarında boy gösteren ve her yıl başarıya ulaşan Bahçeşehir Üniversitesi LoL takımı BAU Riders, 2022 sezonuna da hazır!

LoL takımımız BAU Raiders, gelecek sezona hazır!

Geçtiğimiz sezon Türkiye şampiyonu olan ve Avrupa'da yarı final gören takımımız, yeni sezonda 2. kez Avrupa şampiyonluğunu ülkemize getirmek için mücadele edecek!

Haydi takım, size güvenimiz tam!

Başarılı organizasyonun bu yılki kadrosu ise şu şekilde:

Denizhan "Crumpie" Yılmaz

Muhammed "Aelisa" Bakır

Doğukan "Xavian" Yağcı

Mirza "Mirze" Babacığali

Egemen "Soren" Çetkin

Atakan "Nemea" Tuğran

Mehmethan "Flaxien" Üstün

Efe Emir "Deffkha" Denişli

Talha Batuhan "Immanitas" Kılıç

Alkan "Moshi" Şimşek

Ahmet Türker "Falconium" Varyemez

Yusuf "MCC" Çağrıtekin

Mehmet Batuhan "Shengandark" Şengün

Koç: Çağatay "Ccag" Emiş

Analist: Yağız Ömer "Freezenight" Altun

13 oyuncu 1 koç ve 1 analist ile 2022 sezonuna girecek olan ekip bu sene de başarıyı hedefliyor gibi görünüyor!

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