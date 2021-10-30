BAU Riders, 2022 sezonu LoL kadrosunu duyurdu!
BAU Riders(BAUeSports) League of Legends takımı, 2022 sezonuna hazır!
Ülkemizin en başarılı League of Legends üniversite takımlarından BAU Riders, 2022 sezonunda mücadele edecek kadrosunu duyurdu!
Riot Games Türkiye tarafından her yıl düzenlenen Üniversite Ligi turnuvalarında boy gösteren ve her yıl başarıya ulaşan Bahçeşehir Üniversitesi LoL takımı BAU Riders, 2022 sezonuna da hazır!
LoL takımımız BAU Raiders, gelecek sezona hazır!
Geçtiğimiz sezon Türkiye şampiyonu olan ve Avrupa'da yarı final gören takımımız, yeni sezonda 2. kez Avrupa şampiyonluğunu ülkemize getirmek için mücadele edecek!
Haydi takım, size güvenimiz tam!
Başarılı organizasyonun bu yılki kadrosu ise şu şekilde:
Denizhan "Crumpie" Yılmaz
Muhammed "Aelisa" Bakır
Doğukan "Xavian" Yağcı
Mirza "Mirze" Babacığali
Egemen "Soren" Çetkin
Atakan "Nemea" Tuğran
Mehmethan "Flaxien" Üstün
Efe Emir "Deffkha" Denişli
Talha Batuhan "Immanitas" Kılıç
Alkan "Moshi" Şimşek
Ahmet Türker "Falconium" Varyemez
Yusuf "MCC" Çağrıtekin
Mehmet Batuhan "Shengandark" Şengün
Koç: Çağatay "Ccag" Emiş
Analist: Yağız Ömer "Freezenight" Altun
13 oyuncu 1 koç ve 1 analist ile 2022 sezonuna girecek olan ekip bu sene de başarıyı hedefliyor gibi görünüyor!
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