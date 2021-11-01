Batman Valisi: Petrol sahalarından çalınan kablolar üretimi sekteye uğratıyor

Günde 43 bin varil petrol üretiminin yapıldığı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü'nün sahalarındaki kuyulardaki bakır kabloları çalan hırızlar petrol üretimini de etkiliyor. Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 15 Temmuz Anaokulu binasında düzenlenen ' Okul öncesi mevcut durum ve geliştirmeye açık alanlar' çalıştayında konuşan Vali Hulusi Şahin, 'kara altın' olarak anılan Batman'ın çevresindeki petrol sahalarında son günlerde yaşanan hırsızlık olaylarının, petrol üretimini sekteye uğrattığını söyledi. Vali Şahin, "Batman 'petrol şehri'dir. 'Atbaşı' dediğimiz bu petrol üretim tesisleridir. Bunlar da dağlarda, ovalarda. O tesislerin başında birer nöbetçi de yok. Hırsızlar buraya geliyorlar, oradaki bakır kabloları çalıyorlar. O bakır kabloları eritip satıyorlar. Bakır kablolar kaç lira eder, bin TL veya 2 bin TL değerinde satıyorlar" dedi.