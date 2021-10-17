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Batman'da Mevlit Kandili programı düzenlendi

AA / Ahmet Işık - Haberler | Güncel
Batman'da Mevlit Kandili programı düzenlendi

Batman'ın Balpınar beldesinde Mevlit Kandili dolayısıyla mevlit okutuldu ve vatandaşlara yemek ikram edildi.

BATMAN (AA) - Batman'ın Balpınar beldesinde Mevlit Kandili dolayısıyla mevlit okutuldu ve vatandaşlara yemek ikram edildi.

Balpınar Belediye Başkanı Hüseyin Geylani, Belediyenin bahçesinde düzenledikleri programda yaptığı konuşmada, İslam aleminin Mevlit Kandili'ni kutladı.

Geylani, "Nice kandillere, sağlıkla, sıhhatle, mutluluk ve huzurla ermeyi Rabbim nasip etsin. Tabi kandiller ve özel günlerimizde toplum olarak bir araya geliyoruz. O anlamda biz de vatandaşlarımıza ikramda bulunalım istedik. Hem de karşılıklı olarak birbirimizin kandilini vatandaşlarımızla tebrik etmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Batman'da Mevlit Kandili programı düzenlendi

Batman'da Mevlit Kandili programı düzenlendi

AA / Ahmet Işık - Son Dakika Haberleri
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