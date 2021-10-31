Başkentliler meme kanserine dikkat çekmek için zumba yaptı

ÇANKAYA, ANKARA (AA) - Başkentte, meme kanseri farkındalığı için zumba etkinliği düzenlendi.

Genç Birikim Derneğince Çankaya'daki bir sitenin kapalı alanında düzenlenen etkinliğe farklı yaş grubundan vatandaşlar, pembe ve beyaz kıyafetlerle katıldı.

Katılımcılar, eğitmen eşliğinde dans ve sporu birleştiren zumbayla hem eğlendi hem de meme kanserinde hareketliliğin önemine dikkati çekti.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Salih Yüce, geçmişte yaşadığı yumuşak doku kanseri nedeniyle gençlere kanseri anlatmak ve genç kanser hastalarına destek olmak için derneği kurduklarını söyledi.

Meme kanserine farkındalık oluşturmak için sporla ilgili bir etkinlik tercih ettiklerini belirten Yüce, sporla dansı birleştirdiği ve gençlere yönelik olması için zumba etkinliğini düzenlediklerini anlattı.

"Düzenli spor meme kanserini önlemede oldukça önemli"

Hacettepe Üniversitesi Jinekolojik Onkoloji Kliniğinde çalışan Dr. Murat Gültekin de meme kanserinin on yıl önce sadece gelişmiş ülkelerin sorunuyken günümüzde tüm dünyada görülen kadın kanseri olduğunu bildirdi.

Meme kanseri farkındalık ayı kapsamında bu etkinliği düzenlediklerini kaydeden Gültekin, "Kadınların düzenli spor ve egzersiz yapması, sağlıklı beslenmesi, alkolden ve gereksiz hormon kullanımlarından uzak durması, doğum yapması, emzirmesi meme kanserini önleme hususunda oldukça önemli stratejiler." ifadelerini kullandı.