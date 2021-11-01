BAŞKENTLİ ÇOCUKLARIN SEÇİM HEYECANI

ANKARA (Habermetre) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi 26'ncı dönem seçimleri için sandık başına gidildi. 9-14 yaş arasındaki Başkentli çocuklar, proje ve fikirleriyle seçimlere hazırlanırken, oy kullanarak seçim heyecanı yaşadı. Üye seçimlerinin tamamlanmasının ardından başkanlık divanı seçimleri yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi'nin yeni dönem hazırlıkları devam ediyor.

Çocuk Meclisi 26'ncı dönem seçimlerine katılan çocuklar, oy kullanarak seçim heyecanı yaşadılar.

150 YENİ ÜYE BELİRLENECEK

Sıhhıye'deki Çocuk Meclisi binasında gerçekleştirilen seçimlere Başkentli çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Seçim sonuçlarının ardından belirlenecek 150 yeni üye 26'ncı dönem Çocuk Meclisi'nde göreve başlayacak. Seçimi kazanan Başkentli çocuklar, evrensel çocuk hakları başta olmak üzere çocuk dostu projeler üreterek kent yönetiminde söz hakkı imkanına kavuşacak.

Çocuk Meclisi İdari Yardımcısı Psikolog Damla Anter Tikriti, yeni dönem üyelerin seçimle belirlendiğine dikkat çekerek, şu bilgileri verdi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisinin 26'ncı dönem üye seçimlerini yapıyoruz. Pandemi nedeniyle uzun bir aradan sonra 9-14 yaş grubu Ankara'nın çeşitli okullarından, bölgelerinden gelen çocuklarımızla bir arada seçim heyecanını yaşıyoruz. Üye seçimlerini yaptıktan sonra da başkanlık divanını seçerek bu heyecanı sürdüreceğiz. Ankara çocuklarının sesi, çocuk meclisi diyoruz. "

DEMOKRATİK ORTAMDA SEÇİM

Yeni dönem üyelerini belirlemek için demokratik bir ortamda oy kullanmaya gelen çocuklar, heyecanlı olduklarını belirterek duygularını şu sözlerle paylaştı:

-Maya Nil Yıldırım (11 yaşında): "Çocuk Meclisinde projelerimiz var. Onları hazırladık ve bugün seçilecek kişilere oy vermek için geldik. "

-Mustafa Eren Güler (13 yaşında): "Çocukların hakları önemsendiği için burada oy kullanıyoruz. İnsanların buraya gelmesini istiyorum. Çocuk hakları ile ilgili burada çok güzel işler yapıyoruz ziyaret etsinler. "

-Su Naz Görgel (14 yaşında): "Çocuk Meclisi bizim de milletvekili gibi ciddi alınmamıza neden olan çok güzel bir yer. 3 yıldır aktif üyeyim burada. Meclis benim için çocukların eşit olduğu değerli bir ortam. Tüm çocuklar buraya adım attığı andan itibaren çok özelleşiyorlar. Hepimiz bir oluyoruz. Dayanışma ruhu var ve benim için bu çok önemli. "

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