Başkent'te feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

ANKARA (İHA) - Ankara-Bolu yolunda kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek 2 çekiciye çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Ankara - Bolu istikametinin 45. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 06 BK 0796 plakalı Peugeot marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ankara- Bolu istikametinin 45. kilometresinde, yol yapım çalışması nedeniyle karşı şeritte bulunan A.K. idaresindeki 33 AEH 954 plakalı Mercedes marka çekiciye ve çekiciye bağlı olan 33 AH 031 plakalı yarı römorka çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, arkadan gelen B.T idaresindeki 06 FJ 7793 plakalı Iveco marka çekici ve çekiciye bağlı 34 BIJ 624 plakalı yarı römorka çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk belirlemelerde 06 BK 0796 plakalı araçta bulunan sürücü S.K. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan K.K ile B.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Her iki çekicinin sürücüleri olan B.T. ve A.K ise olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri