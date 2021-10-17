Başkent'in 98. Yılı Kutlamalarında Son Durak; Kuğulupark'ta Saz ve Caz Buluştu

ANKARA (Habermetre) - Ankara'nın Başkent Oluşunun 98. Yılını hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlayan Çankaya Belediyesi, Kuğulupark'ta Sazla Caz buluşmasıyla haftayı tamamladı.

Çankaya Belediyesi, "13 Ekim Ankara'nın Başkent Oluşunun 98. Yılı" dolayısıyla kültür sanat etkinlikleri düzenleyerek sergiler, söyleşiler ve çok sayıda sanatçının verdiği konserlerle Başkentlilere keyifli bir hafta yaşattı.

Uğur Kavas'ın Ankara Sinemaları Belgesel Fotoğraf Sergisi ile başlayan etkinlikler, Uğur Mumcu Parkı ve Kuğulupark'ta açılan Meçhul Seyyahların Ankara Fotoğrafları sergisi ile devam ederken, gençlik bandosu da sokaklarda konserler vererek vatandaşların coşkusunu paylaştı. Bir Masaldır Ankara müzikli gösterisi, Boğaçhan Sözmen'den Bir Başkenttir Ankara senfonik konseri, Koray Avcı ve Zeynep Bastık konserlerinin ardından Kuğulupark'ta sahne alan İsmail Tunçbilek ve Şenay Lambaoğlu ise sazı cazla buluşturarak Başkentlilere müzik dolu bir akşam yaşattılar.

Bağlamanın caz enstrümanlarıyla birlikteliğiyle ortaya çıkan harman, İsmail Tunçbilek'in bağlamasıyla seslendirdiği bozlaklara eşlik eden Şenay Lambaoğlu izleyenler tarafından tam not aldı.

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