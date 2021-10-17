Başkent'in 98. Yılı Kutlamalarında Son Durak; Kuğulupark'ta Saz ve Caz Buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkent'in 98. Yılı Kutlamalarında Son Durak; Kuğulupark'ta Saz ve Caz Buluştu

Habermetre - Haberler | Toplum
Başkent'in 98. Yılı Kutlamalarında Son Durak; Kuğulupark'ta Saz ve Caz Buluştu

Ankara'nın Başkent Oluşunun 98. Yılını hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlayan Çankaya Belediyesi, Kuğulupark'ta Sazla Caz buluşmasıyla haftayı tamamladı.

ANKARA (Habermetre) - Ankara'nın Başkent Oluşunun 98. Yılını hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlayan Çankaya Belediyesi, Kuğulupark'ta Sazla Caz buluşmasıyla haftayı tamamladı.

Çankaya Belediyesi, "13 Ekim Ankara'nın Başkent Oluşunun 98. Yılı" dolayısıyla kültür sanat etkinlikleri düzenleyerek sergiler, söyleşiler ve çok sayıda sanatçının verdiği konserlerle Başkentlilere keyifli bir hafta yaşattı.

Uğur Kavas'ın Ankara Sinemaları Belgesel Fotoğraf Sergisi ile başlayan etkinlikler, Uğur Mumcu Parkı ve Kuğulupark'ta açılan Meçhul Seyyahların Ankara Fotoğrafları sergisi ile devam ederken, gençlik bandosu da sokaklarda konserler vererek vatandaşların coşkusunu paylaştı. Bir Masaldır Ankara müzikli gösterisi, Boğaçhan Sözmen'den Bir Başkenttir Ankara senfonik konseri, Koray Avcı ve Zeynep Bastık konserlerinin ardından Kuğulupark'ta sahne alan İsmail Tunçbilek ve Şenay Lambaoğlu ise sazı cazla buluşturarak Başkentlilere müzik dolu bir akşam yaşattılar.

Bağlamanın caz enstrümanlarıyla birlikteliğiyle ortaya çıkan harman, İsmail Tunçbilek'in bağlamasıyla seslendirdiği bozlaklara eşlik eden Şenay Lambaoğlu izleyenler tarafından tam not aldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Devlet Bahçeli Şahap Kavcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Derya Tuna Bülent Ersoy
Spor Burak Elmas Metin Oktay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkent'in 98. Yılı Kutlamalarında Son Durak; Kuğulupark'ta Saz ve Caz Buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 18:41:08. #1.17#