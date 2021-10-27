YALOVA (Habermetre) - BAŞKAN VEKİLİ TUTUK ANKARA'DAN DÖNDÜ

Ankara'da ilk olarak AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol'u Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret eden Başkan Vekili Tutuk'a, Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman'da eşlik etti. Burada yapılan ziyaretin ardından Başkan Vekili Tutuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret ederek Yalova'da yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler verdi.

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