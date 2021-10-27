BAŞKAN VEKİLİ TUTUK ANKARA'DAN DÖNDÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK ANKARA'DAN DÖNDÜ

Habermetre - Haberler | Toplum
BAŞKAN VEKİLİ TUTUK ANKARA'DAN DÖNDÜ

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK ANKARA'DAN DÖNDÜAnkara'da ilk olarak AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol'u Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret eden Başkan Vekili Tutuk'a, Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman'da eşlik etti.

YALOVA (Habermetre) - BAŞKAN VEKİLİ TUTUK ANKARA'DAN DÖNDÜ

Ankara'da ilk olarak AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol'u Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret eden Başkan Vekili Tutuk'a, Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman'da eşlik etti. Burada yapılan ziyaretin ardından Başkan Vekili Tutuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret ederek Yalova'da yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler verdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title