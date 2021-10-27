Başkan Soyer, Frankfurt'ta 21. Uluslararası Türk Film Festivalinin galasına katıldı

İZMİR (İHA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Frankfurt'ta düzenlenen 21. Uluslararası Türk Film Festivalinin galasına katıldı. Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann ile festivalin açılışını yapan Başkan Tunç Soyer, sinemanın insanları, halkları ve ülkeleri birbirine yaklaştıran büyük bir güç olduğunu belirterek, "Frankfurt'ta yaşayan yurttaşlarımızla birlikte sinemadan başlayarak ortak çalışmalarımızı çok daha fazla genişletebiliriz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin 41. Genel Kurulu için gittiği Strazburg'un ardından Frankfurt'a geçerek ikili görüşmeler yaptı. Avrupa çapında da önemli bir finans, fuar, otomotiv ve bilişim bölgesi olan Frankfurt'ta kentler arası iş birliğini arttırmak üzere temaslarda bulunan Başkan Tunç Soyer, Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann ile 21. Uluslararası Türk Film Festivali'nin galasına da katıldı. Galada konuşan Başkan Soyer, festivalin iki ülke arasındaki iyi ilişkilere eşsiz bir örnek oluşturduğunu belirterek, "Hiç şüphesiz hepimiz sinemanın insanları, halkları ve ülkeleri birbirine yaklaştıran büyük bir güç olduğunu biliyoruz. Bu güç, sinemanın insanlığın evrensel kültürünün vazgeçilmez parçası olmasından kaynaklanıyor. Bu evrenselliği dünyanın neresinde olursa olsun korumamız ve geliştirmemiz gerekiyor. İşte bu düşünceyle, göreve gelir gelmez yaptığım ilk icraatlardan biri Sinema İzmir Ofisi'ni kurmak oldu. Temel çabamız, büyük bir özveriyle çalışarak İzmir'i Türkiye'nin önde gelen sanatçıları, yönetmenleri ve sinema emekçileriyle dev bir film platosu haline getirmek. İzmir'in, Akdeniz coğrafyasının bu önemli kentinin sahip olduğu eşsiz değerleri sinema sanatı sayesinde 21. yüzyılın dünyasına taşıyabilmek" dedi.

"SİZLERİ ONURSAL HEMŞEHRİLERİMİZ OLARAK GÖRÜYORUM"

İzmir'i bir sinema kenti yapmak yolunda bugüne kadar sayısız adım attıklarını vurgulayan Başkan Soyer, "Ancak bu akşam açık bir şekilde görülüyor ki, Frankfurt'ta yaşayan yurttaşlarımızla birlikte sinemadan başlayarak ortak çalışmalarımızı çok daha fazla genişletebiliriz. Türkiye ve Almanya arasındaki tarihsel ilişkinin iki ülke halkını kapsayacak şekilde daha da zenginleşmesini ve derinleşmesini çok arzu ediyorum. İşte bu niyetle, geçen Haziran ayında Dünya Kenti İzmir Derneği ile birlikte Frankfurt, Berlin, Bielefeld, Hamm ve kardeş kentimiz Bremen'de İzmir Tanıtım Ofislerinin açılışını yaptık. Bu ofisler sayesinde aramızdaki ilişkilerin güçlü ve kalıcı hale geleceğine yürekten inanıyorum; çünkü sizler bu ülkeyi vatandaşlık bağının da ötesinde emsalsiz bir yurtseverlik duygusuyla seviyor ve sahipleniyorsunuz. İzmir için de aynı duyguları taşıdığınıza hiç şüphem yok. Bu nedenle sizleri artık 'onursal hemşehrilerimiz' olarak görüyor ve bundan sonra yapacağımız ortak çalışmalar için büyük heyecan duyuyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)