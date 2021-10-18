ÇEKMEKÖY, İSTANBUL (Habermetre) - BAŞKAN POYRAZ BAYRAK TÖRENLERİNE KATILIYOR

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz her hafta farklı bir okulda bayrak törenine katılarak öğrencilerle buluşuyor

Her hafta farklı okullarda bayrak törenlerine katılarak öğrencilerin heyecanını paylaşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdür Burhan Bayrak öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Başkan Poyraz, bayrak törenleri öncesinde ziyaretin gerçekleştiği okularda öğretmenler odasını ziyaret ederek gelen talepleri de not alıyor.

Bayrak törenlerine katılmayı bir gelenek haline getirdik diyen Başkan Poyraz " Okullarımız uzunca bir süredir kapalıydı. Pandemi sonrası velilerimiz, öğrenci kardeşlerimiz ve öğretmenlerimizde büyük bir heyecan vardı. Bizde bu heyecanı paylaşmak, okullarımızdaki coşkuya ortak olmak için pandemi öncesinde yaptığımız gibi bayrak törenlerine katılmak istedik. Eğitime yatırımlarımız ve desteğimiz devam ederken, eğitim kurumlarımızda çocuklarımız ve öğretmelerimizle yüz yüze kurduğumuz iletişim bizler için çok kıymetli, " dedi.

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