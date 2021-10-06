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Başkan Pehlivan'dan yeni filo müjdesi

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Başkan Pehlivan'dan yeni filo müjdesi

Ağustos ayında Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve genel hizmetlerde kullanılmak üzere Menemen Belediyesi envanterine 11 adet yeni araç kazandıran Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'dan bir müjde daha geldi:

AYDIN (Bültenler) - İller Bankası üzerinden uygun fiyat ve taksitle 33 araç daha alıyoruz.

Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısında araç alım işinde kullanılmak üzere kredi çekmeye ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'a yetki verilmesi önergesi 16 kabul, 12 ret ve 2 çekimser oya karşın oy çokluğuyla kabul edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Vekili Aydın Pehlivan, alınan kredinin araç alım işi için kullanılacağını ifade etti.

Geçtiğimiz yıl 22 adet araç için toplamda 36 milyon lira + KDV'lik 44 aylık kiralama usulü ile ihaleye çıkıldığını hatırlatan Pehlivan, "Fahiş fiyata kiralanan ihale sonucu temizlik firmasının bize aylık kestiği fatura 1 milyon 200 bin TL +KDV tutarındaydı. Bu tutarı ödemek bize zül geliyordu. İhaleyi fesih ederek belediyemizi bu yükten kurtardık. Geçtiğimiz Ağustos ayında içinde bulunduğumuz zor ve ekonomik şartlara rağmen, bazılarını hibe, bazılarını da kendi öz sermayemizle 11 yeni aracı envanterimize eklemeyi başarmıştık. Tabi 697 kilometrekareye sahip Menemenimiz, hizmet noktasında daha çok yeni araçlara ihtiyacı var" dedi.

Yetki verilen krediyi 33 araç alımı için kullanacaklarını ifade eden Başkan Vekili Pehlivan, "Bu yüzden İller Bankası'ndan çekilecek 14 milyon 277 bin 348 lira 18 kuruşluk krediyle 10 çöp toplama, 1 vidanjör, 4 vakumlu yol süpürme, 10 adet kasalı kamyonet, 1 adet minibüs alacağız. Tamamen şeffaf belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Aylık da eskisi gibi fahiş fiyatlar değil, aylık 280 bin TL taksit ödeyeceğiz. Birçok işte kullanabilecek belediye malları olacak araçları, çok daha ucuz bir şekilde ve uzun vade ile belediyemize kazandıracağız. Bu araçlar uzun yıllar belediyemizehizmet edecek. Yeni araçlarımız, vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde hizmet vereceği gibi belediyemizi de kiralama borcundan kurtaracak. İhtiyaç doğrultusunda araç alımına devam edeceğiz" diye konuştu.

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