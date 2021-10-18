Başkan Özgan mahalleleri gezip vatandaşı dinledi - Haberler
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Başkan Özgan mahalleleri gezip vatandaşı dinledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Özgan mahalleleri gezip vatandaşı dinledi

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, her mahallede sokaklara parke taşı döşeme çalışmalarına kaldıkları yerden devam ettiklerini söyledi.

KOZAN, ADANA (İHA) - Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, her mahallede sokaklara parke taşı döşeme çalışmalarına kaldıkları yerden devam ettiklerini söyledi.

Başkan Özgan, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ile birlikte Turunçlu, Tufanlı, İdem, Dikiltaş, Tepecikören, Damyeri ve Aydın mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi.

Mahallelere yapılacak hizmetler konusunda bilgi veren Başkan Özgan, "Vatandaşlarımızın dertlerini sıkıntılarını ayaklarına giderek dinliyoruz. Köylerimizi gezerek vatandaşlarımızla hasret gideriyoruz. Her köyümüzde ara sokaklara parke taşı döşeme çalışmalarımıza kaldığı yerden devam ediyoruz. Parke işine Kozan'ın en uzak mahallesi olan Çardak köyümüzden başladık. Aşağı doğru iniyoruz. Bizleri bugün olağanüstü bir misafirperverlikle ağırlayan hemşerilerime sonsuz teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ADANA

Başkan Özgan mahalleleri gezip vatandaşı dinledi

Başkan Özgan mahalleleri gezip vatandaşı dinledi

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