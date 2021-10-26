KOZAN, ADANA (Habermetre) - Başkan Özgan iş makinesine binip kendi asfaltladı

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan İlkokulu okuduğu köyün yollarını iş makinesi ve silindire binerek kendi asfaltladı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan 1975'li yıllarda okuduğu ilkokulunun bulunduğu ve yaşadığı Eski Kabasakal mahallesindeki sokakları ve yolları yollarını kendi iş makinesini kullanarak asfaltladı.

Kozan'da bu yıl asfalt ve yol çalışmalarına Adana Büyükşehir Belediyesi ile birlikte atağa geçen Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan Ayı Hasan Mahallesinde okuduğu ilkokulun yolunu, Memiköyü ve Karabuza mahallesinde ki yolları kendi asfalt yaparak köy sakinleri olan eski komşuları ile bir araya geldi.

Eski Kabasakal Mahallesi muhtarı Levent Kara, Belediye Başkanı Kazım Özgan ve ekibine teşekkür ederek yıllar sonra yolların asfalt çalışması ile modern bir mahalleye dönüştüğünü kaydetti.

Kozan Belediye başkanı Kazım Özgan İlkokulu okuduğu köyü kendi iş makineleri ile asfaltlamanın gururunu yaşadığını kaydederek çocukluğundaki anılarını da gazeteciler ile paylaştı.

Başkan Özgan, açıklamasında benim çocukluğum hep bu bölgede geçti diyerek "İnek çobanlığı yapardım. Bu kanalın ilk geldiği gün çamurlu suda yüzdük ve bu kanalda yüzmeyi öğrendim. Hatta boğulurken abim kurtardı. Belediye olarak borçları azalttık ve yatırım yapabilir hale geldik. Burada ilçemizin tüm kırsal mahalleri başta olmak üzere asfalt seferberliği var. Burası da aslında önemli bir bağlantı yolu. Burada eski komşularımızı akrabalarımızı yeniden görme imkanım oldu. Tabi yıllar sonra çok büyümüş. Burada okudum burada büyüm ve buranın ekmeğini yedim. Döşeme ve Kabasakalı birbirine bağlayan önemli bir güzargah" diye konuştu.

Başkan Özgan mahallede eski akraba ve sakinleri ile bir araya gelirken iş makineleri ile çalışmasının ardından tırmıklarla asfalt serimine eşlik etti.

26. 10. 2021

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