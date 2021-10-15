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BAŞKAN İZZETTİN YILMAZ MEVLİD KANDİLİ'Nİ KUTLADI

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BAŞKAN İZZETTİN YILMAZ MEVLİD KANDİLİ'Nİ KUTLADI

BAŞKAN İZZETTİN YILMAZ MEVLİD KANDİLİ'Nİ KUTLADIAntakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz 17 Ekim Pazar akşamı idrak edilecek olan Mevlid Kandili münasebetiyle mesaj yayınladı.

BAŞKAN İZZETTİN YILMAZ MEVLİD KANDİLİ'Nİ KUTLADI

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz 17 Ekim Pazar akşamı idrak edilecek olan Mevlid Kandili münasebetiyle mesaj yayınladı.

Başkan Yılmaz mesajında şu görüşlere yer verdi: "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrif ettiği gece olan Mevlid Kandili'ni islam alemi olarak idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Kandillerin toplum hayatında çok özel bir önemi ve vazgeçilmez bir yeri vardır. İnsanlığa rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimizin doğumu vesilesiyle kutlayacağımız Mevlid Kandili de bu özel günlerin başında yer almaktadır. İnsanlığın hayat ufkuna aydınlık bir devir açan Hz. Muhammed'in kutlu doğumunun yıl dönümünü bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dinimizin emirlerini insanlığa ulaştıran, gerek hayat tarzı, gerekse söz ve düşünceleriyle yaratılış ve var oluşun sırrını anlamaya, bilgi, inanç ve selamete çağıran peygamberimiz, bütün ahlaki güzellikleri yaşayarak öğütleyen örnek bir kişidir. Bugün insanlığın yaşadığı sorunları göz önüne getirdiğimizde, Peygamberimizin ortaya koyduğu ve örnek olarak yaşadığı, hak ve adalet gibi kavramların, insanlık için ne kadar önemli olduğu, günümüzde daha iyi anlaşılmaktadır. Mevlid Kandili, Peygamberimizin insanlığa bıraktığı mirası anlamak için önemli bir fırsattır. Bu nedenle, toplumsal huzurun, barışın, birlik ve beraberliğin tesisini sağlayan böyle eşsiz fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecede, insanımızın içinde var olan yardımlaşma ve dayanışma duygularının en güzel şekilde yaşanması dileğiyle, tüm hemşerilerimin ve İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutluyor, birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. "

Yayın Tarihi :

15 Ekim, 2021

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Haber: BAŞKAN İZZETTİN YILMAZ MEVLİD KANDİLİ'Nİ KUTLADI - Haberler
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