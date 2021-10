Başkan Hamit Kılıç:

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç bugüne kadar 485 hayvanın tedavisini yaptıklarını, son 1 yıl içerisinde 1600 canı kısırlaştırdıklarını ve 240 can dostlarını sahiplendirdiklerini söyledi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamalarda, Bafra Belediyesi öncülüğü ve koordinatörlüğünde ilçede hayvanlara yönelik yürütülen çalışmalar hakkında önemli bilgiler verdi. Başkan Kılıç, "Allah'ın bize emaneti olan sessiz dostlarımız hayvanların her durumda yaşam hakkı vardır. Sessiz dostlarımızın can güvenliği, barınma ve beslenme ihtiyacı en büyük görevlerimizden bir tanesidir çünkü hayat, can dostlarımızla paylaştıkça anlamlıdır. Bafra Belediyesi olarak Rehabilitasyon ve Bakım Merkezimizde can dostlarımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz" dedi.

Bafra Belediyesi olarak sokak hayvanları için imkanlar dahilinde en iyisini yapmaya çalıştıklarının altını çizen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu özel gün vesilesiyle tüm dünyada canlılara karşı daha duyarlı nesillerin yetişmesini temenni ediyorum. Çünkü onlar bize emanet. Amacımız sokaktaki dostlarımızın popülasyonunu dengede tutmak, onları kısırlaştırmanın yanında onların refahını ve sağlığını da korumaktır. Bu sebeple tüm bu iyileştirmelerin yanında sokak hayvanları için hizmet kalitemizi ve kapsamını da genişlettik. Rehabilitasyon ve Bakım Merkezimizde; 2 veteriner hekim ve 5 personel ile canlarımıza hizmet veriyoruz. Bugüne kadar 485 canın tedavisini yaptık. Son 1 yıl içerisinde 1600 can kısırlaştırdık. Trafik kazası sonucunda cerrahi operasyon gerektiren 68 canın ilk müdahalesi yapıldıktan sonra "Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi"ne sevk ettik. 240 yavrumuzu sahiplendirdik. Bu kapsamda Bafra Belediyesi Rehabilitasyon ve Bakım Merkezimizde yapısal iyileştirmelerin yanında; personel, araç-gereç, beslenme, tedavi ve bakım için gereken her türlü ihtiyacı sürekli geliştirerek karşıladık. Maalesef satın alınıp sonra sokaklara terk edilen hayvanların kontrolsüz üremesi sonucu sahipsiz hayvan sayısı artmakta. Oysa başta çocuklarımız olmak üzere toplumumuzda hayvanların rehabilitasyon merkezimizden sahiplenilmesi gerçeğinin yaygınlaştırılması gerekiyor. Rehabilitasyon ve Bakım Merkezimiz bu yöndeki ziyaretlere de açıktır. Çocuklarımızı hayvan sevgisi ile büyütmek ve bu bilinci çocuklarımıza küçük yaşta kazandırmak hepimizin görevi. Yaşadığımız dünya ve hayatımız, hayvanlara göstereceğimiz sevgi ve hoşgörü ile daha da güzelleşecektir."

Bafra Belediyesi Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi hafta içi her gün 13.00-15.00 saatleri arasında hayvan severler tarafından ziyaret edilebiliyor. - SAMSUN