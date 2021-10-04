Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin rekor denilebilecek düzeyde çalışmalara imza attığını söyleyen Başkan Eriş, yeni yuvasına kavuşmayı bekleyen sevimli dostlarımız için "Sahiplenelim, sahiplendirelim" çağrısında bulundu.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Ödemiş Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Başkan Yardımcısı Feridun Azeroğlu, Ödemiş Belediye Meclisi üyeleri Nazan Dönmez, Sema Bilgi, Tülin Bozoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Ayşen Kaya Görgülü ile Özel Balböceğim Gündüz Bakımevi öğrencileri katıldı.

Minik öğrenciler, Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki can dostlarımız için getirdikleri mamaları Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim etti. Başkan Eriş daha sonra öğrencilerle birlikte kedi ve köpeklerin yer aldığı padokları gezip incelemelerde bulundu. Başkan Eriş, sokak hayvanlarına nasıl davranılacağı, yaralı bir hayvan görüldüğünde neler yapılacağı konularında çocuklara bilgiler aktarırken ziyarette renkli görüntüler yaşandı. Hayvanları Koruma Komisyonu üyesi Tülin Bozoğlu, geçtiğimiz yıl Ödemiş Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden sahiplendiği ve Aşkım adını verdiği kedisiyle etkinliğe katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile örnek işbirliği

Ödemiş Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin ödüllü ve örnek hizmetleriyle sadece Ödemiş için değil Küçük Menderes havzası için önemine vurgu yapan Başkan Mehmet Eriş, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü, gezegenimizde bizimle aynı nefesi soluyan tüm canlıların yaşam hakkına saygı duymamız gerektiğini hatırlatıyor. Biz de sadece bugün değil yılın 365 günü bu sevgi ve bilinçle çalışıyor, can dostlarımızın can güvenliği, barınma ve beslenme ihtiyacı için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Onların tek ihtiyaçları sevgi ve elbette 'Bir kap su, bir kap mama'.

İzmir Büyükşehir Belediyemizle yaptığımız işbirliği neticesinde Ödemiş'in yanı sıra Beydağ, Kiraz ve Bayındır'dan da kedi ve köpeklerimizi ağırlayan Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimiz, 5199 sayılı kanun ile belediyemizin yükümlülükleri arasında yer alan sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbi bakımlarının yapılması, işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilenlerin kayıt altına alınması gibi işlemlerde rekor denilebilecek rakamlara ulaştı" dedi.

"İlk 9 ayda 1851 operasyon yapıldı"

2015 yılında 401, 2018 yılında 460, 2019 yılında 332 operasyonun, 2020 yılında 1247 operasyonun gerçekleştirildiği Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yılın ilk 9 ayında 1851 operasyonun yapıldığını hatırlatan Eriş, "Veteriner İşleri Müdürlüğü personelimiz de İzmir Büyükşehir Belediyemizin de destekleriyle bu alandaki sorumluluklarını 365 gün özveri ve sevgiyle yerine getiriyor. Sadece ilk 9 ayda 1851 operasyona imza atan ekiplerimizi kutluyorum. Ekiplerimiz zaman fark etmeksizin zor durumda olan canlarımızın yardımına koşuyor. Tedavileri hijyenik ortamda en iyi şekilde yapılıyor.

Tüm hemşehrilerimizin de aynı sevgiyle can dostlarımızın yanında olacağına, bu alandaki özverili çalışmalarımıza destek vereceklerine yürekten inanıyorum. Ayrıca barınağımızda çok sayıda can dostumuz yeni yuvasına kavuşmayı bekliyor. Sahiplenelim, sahiplendirelim!" diye konuştu.

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