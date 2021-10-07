Başkan Ergün, Gazeteci Yavuz Donat'ı Konuk Etti

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Yavuz Donat ile Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç'ı makamında konuk etti.

Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Yavuz Donat, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği projelerin değerlendirildiği ziyarette konuşan Yavuz Donat, Büyükşehir Belediyesinin yeni hizmet binasının da hayırlı olmasını temenni etti. Ziyaretleri nedeniyle Yavuz Donat ve Ertuğrul Aytaç'a teşekkürlerini ileten Başkan Cengiz Ergün de Büyükşehir Belediyesinin yeni hizmet binası, otel ve AVM içerisinde barındıran proje ile ilgili de bilgiler aktardı. Başkan Ergün, ziyarette Yavuz Donat'a, Manisa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla ve 38 akademisyenin çalışmalarıyla hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' adlı 4 ciltlik eseri hediye etti.

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