Başkan Aydın: Ülkemizin enerjisi olmaya devam edeceğiz

AYDIN (İHA) - Türk-İş Aydın İl Temsilcisi ve Tes-İş Şube Başkanı Mustafa Aydın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada; "Üyelerimizle birlikte ülkemizin enerjisi olmaya, ekonomiye ve gündelik yaşama hayat vermeye, vatan toprağının her köşesinde ve gerektiğinde sınır ötesinde Milletimize ve vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet götürmeye devam ediyoruz" dedi.

Cumhuriyetimizin resmen kurulduğu 29 Ekim 1923 tarihini her yıl büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirten Türk-İş Aydın İl Temsilcisi ve Tes-İŞ Şube Başkanı Mustafa Aydın, "Atatürk'ün önderliğinde büyük fedakarlıklarla kazanılan Kurtuluş savaşımız ve ilanıyla birlikte egemenliği kayıtsız şartsız millete bırakan Cumhuriyetimiz; başta çocuklarımız olmak üzere, üyelerimizin, sendikal haklarımızın ve milletimizin geleceği, yarınlarıdır. Cumhuriyetimizin ilanın üzerinden yüzyıla yakın bir süre geçti. Bu süre zarfında Milletimiz dayanışma ruhu içerisinde Cumhuriyeti yüceltmek, ülkemizi ve demokrasimizi bu sağlam zemin üzerinde kalkındırmak ve geliştirmek için çalıştı. Cumhuriyetimize geçmişte atalarımız nasıl sahip çıktılarsa, bugün bizler de bu kıymetli emaneti, onu ilelebet payidar kılacak çocuklarımıza bırakmak ve yüceltmek için aynı azim ve kararlıkla çalışıyoruz" diyerek başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle ve kahraman gazilerimizi minnetle andığını söyledi. - AYDIN

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