Başkale'deki okullarda "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı

BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesindeki Eşmepınar ve Yanal ortaokullarında "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

Söz konusu okullardaki fuarlarda öğrencilerin hazırladıkları projeler sergilendi.

Fuarları ziyaret eden Kaymakam Asım Solak, öğrencilerle sohbet etti, projeler hakkında bilgi aldı.

Projelerin hazırlanmasında emeği olan yönetici, öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Solak, bu çalışmaların daha ileriye taşınarak ilçenin en iyi şekilde temsil edilmesi gerektiğini söyledi.

Eşmepınar Ortaokulu Matematik Öğretmeni Dilber Kara ise öğrencilerle farklı alanlarda 32 proje hazırladıklarını ifade etti.

Yanal Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Gizem Özkaya ise fuara 11 proje ile katıldıklarını bildirdi.