BARTIN (AA) - Bartın Üniversitesinde ihale işlemlerinin daha verimli yürütülmesi ve kurumsal faaliyetlerin güçlendirilmesi amacıyla "Kamu İhale Mevzuatı" eğitimleri verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Personel Daire Başkanlığı tarafından üniversite konferans salonunda düzenlenen eğitimde, Kamu İhale Kurumu uzmanı Mesut Boyraz tarafından "4734 sayılı Kamu İhale Kanunu" ile ilgili ortak hükümler ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerle ilgili bilgi aktarıldı.

Kamu İhale Kurumu uzmanı Mahmut Sucu'nun da "Elektronik İhale ve Elektronik Eksiltme" konusunda sunumlar yaptığı eğitimde, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden uygulamalar gösterildi.

İki gün süren eğitimlerin önemine değinen Personel Daire Başkanı Turgay Delialioğlu, "Üniversite olarak son iki yıldır hizmet içi eğitimlerimizi artırarak devam ediyoruz. Başta mesleki gelişim hususları olmak üzere temel konularda mevzuat eğitimlerine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda bu yılın 21'inci eğitimini Kamu İhale Kurumundan uzman eğitmenlerimizin katılımlarıyla yüz yüze yapma şansı bulduk." ifadelerini kullandı.