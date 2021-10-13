KARABÜK (İHA) - Bartın'dan sonbahar manzaraları havadan görüntülendi

Ağaç tünelde sonbahar manzaraları drone ile görüntülendi

BARTIN - Bartın Karabük karayolunda ağaçların oluşturduğu doğal tünel sonbaharla birlikte eşsiz manzaralara büründü.

Bartın-Karabük karayolunun Bahçecik ve Ovacuma köyleri arasında yer alan, yol kenarındaki ağaç dalları ve yapraklarının adeta doğal tünel oluşturduğu yol güzergahı sonbaharla birlikte eşsiz manzaralara büründü. Doğal tünelin bir yanında dere yatağı diğer yanında ise orman yer alırken doğal tünelin çevresinde sonbaharla beraber sarı, kırmızı ve kahverenginin tonlar ağırlık kazandı.

Bartın Karabük karayolunun ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde de renk cümbüşleri yaşanmaya başlandı.