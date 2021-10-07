Banu Dedeman kimdir? Banu Dedeman nerelidir? Banu Dedeman kaç yaşındadır?

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BANU DEDEMAN KİMDİR?

Çalışma hayatına 1993 yılında, Dedeman Holding'de yönetici adayı olarak başlayan Banu Dedeman, finans ve muhasebe departmanlarında çalışmış, 2002 yılında gayrimenkul, kurumsal iletişim ve insan kaynakları süreçlerinden sorumlu Kurumsal Projeler Direktörü olarak atanmıştır. 2004-2007 yılları arasında DECAR Oto Kiralama AŞ. Genel Müdürü olarak görev almıştır. 2007'de ise Dedeman Hotels & Resorts Merkez Satış Pazarlama Direktörlüğü görevini üstlenmiştir.

Türkiye Otelciler Birliği (TUROB) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD)'nde Yönetim Kurulu üyelikleri bulunan Banu Dedeman, 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde Hotel Management Sertifika Programı'nı, 2000 yılında University of Miami'de ve 2001 yılında Koç Üniversitesi'nde İşletme eğitimlerini, 2002 yılında Bilgi Üniversitesi'nde Tasarım Yönetimi ve Kültürü Sertifika Programı'nı tamamlamış, ardından özel ilgi alanı doğrultusunda Mutfak Sanatları Akademisi'nde aşçılık eğitimi almıştır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Bir erkek çocuk annesi olan Banu Dedeman, Dedeman Holding ve Dedeman Madencilik şirketlerindeki Yönetim Kurulu üyeliklerine ilaveten, 17 otel ve üç markası ile faaliyet gösteren Dedeman Hotels & Resorts International'ın Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

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