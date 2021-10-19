Bangladeş'te paylaşımında Kabe'ye saygısızlık yapan Hindu genç tutuklandı

Bangladeş'te polis, dün bir Hindu genci, Facebook'ta İslam'ın kutsal mekanı Kabe'ye karşı yaptığı saldırgan paylaşımın ülkede toplumsal şiddeti tetiklediği gerekçesiyle tutukladı.

Paritosh Sarkar isimli Hindu genç, pazar günü yaptığı paylaşımda, Kabe'yi küçük düşürerek kuzeydeki Rangpur bölgesindeki Müslümanlar arasında hoşnutsuzluğa yol açtı.

Yerel kaynaklara ve polise göre, saatler içinde toplanan öfkeli kalabalık en az 30 Hindu'nun evinin yanı sıra tapınakları ateşe verdi.

Olay yerine gelen kolluk kuvvetleri ve itfaiye ekipleri, durumu kontrol altına aldı.

İçişleri Bakanı Asaduzzaman Han Kamal, yaptığı açıklamada, olayların ardından polisin soruşturma başlattığını ve pazartesi akşamı itibarıyla 45 zanlının gözaltına alındığını söyledi.

İçişleri Bakanı ayrıca hasar gören tüm evlerin ve tapınakların yeniden inşa edileceğini kaydetti.

Kabe'nin hedef alındığı paylaşımı yapan Hindu gencin yerini Joypurhat semtinde tespit eden polis, genci tutukladı.

Ülkenin çeşitli yerlerindeki Müslümanlar yüzlerce Hindu tapınağına ve evine saldırırken, polisle girdikleri çatışmalarda en az 5 kişi öldü ve 100'den fazla kişi yaralandı.

Ülkenin çeşitli yerlerinde Hindu topluluğu üyeleri, başkent Dakka da dahil olmak üzere saldırıları protesto etmek için dün gösteriler düzenledi.