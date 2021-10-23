Bandırma'da uyuşturucu semineri düzenlendi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bağlılık ile Mücadele Seferberliği kapsamında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından seminer düzenlendi.

Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki seminer, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürü Hasan Bıyık, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kurulan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kararı gereğince Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği başlatıldığını bildirdi.

Bıyık, "Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerinin zararları, uyuşturucu kullanımı sonrası fizyolojik değişiklikler, ruhsal durum değişiklikleri, bedendeki olumsuz değişiklikler, bağımlılıkla ilgili doğru zannedilen yanlışlar, gibi konularda alanında uzman kişiler tarafından seminer çalışmasının ilkini düzenliyoruz." dedi.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. İlkay Başak, katılımcılara uyuşturucunun zararlarına ilişkin bilgiler verdi.