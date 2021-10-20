Banaz OSB'de 500 bin metrekarenin imar ve yapılaşma izni alındı

BANAZ, UŞAK (AA) - Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü ile yaptıkları toplantıyla ilçelerinde kurulacak organize sanayi bölgesi alanının bir kısmının İmar ve yapılaşma izninin alındığını söyledi.

Arpacı, yapımı devam eden projelerle ilgili vatandaşlara bilgi verdi.

İlçelerine yapılması planlanan organize sanayi bölgesiyle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü yetkilileriyle bir araya geldiğini belirten Arpacı, "1 milyon 300 bin metrekarelik Osb alanımızın 500 bin metrekaresi için imar ve yapılaşma iznini aldık. En kısa sürede alt yapı projelerini tamamlayarak başvuruda bulunan firmalarımıza yerlerini teslim edeceğiz." dedi.

Arpacı, Banaz OSB'nin gerçekleşmesi için en başından bu yana desteklerini esirgemeyen AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş'e teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait olan 56 bin metrekarelik araziyi 49 yıllığına ilçelerine kazandırdıklarını hatırlatan Arpacı, "Önümüzdeki yıl inşaatına başlayacağımız 300 yataklı otelimizin arazisini almış olduk. Hamamboğazı'nı oteller bölgesi haline getirmek istiyoruz. Tesisimizde orman yapısını koruyarak bungalov türü apart yapılar yapacağız. Ayrıca bir yapıda sosyal tesislerden oluşan bir tesis inşa edeceğiz. Bu tesisimizde 75 gencimize iş imkanı sağlayacağız." diye konuştu.