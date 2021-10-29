Banaz'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Banaz Kültürpark'ta düzenlenen törenle kutlandı.

Banaz Kaymakam Vekili Semih Çembekli ve Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı'nın vatandaşların bayramını kutladığı törende öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler okundu, öğrenci korosu Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirdi.

Kaymakam Vekili Çembekli, Türk milletinin tarihin hiçbir döneminde esarete boyun eğmediğini, tüm zorluklara karşın yeni bir devlet inşa etmeyi başardığını belirterek Cumhuriyetin 98. yaşını büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

Programa Emniyet Müdürü Mehmet Arslan, Jandarma Komutanı Teğmen Zülfü Eren Can, Milli Eğitim Müdürü Ramazan Koca, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı.