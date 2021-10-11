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Balkondan mahalleliye küfretti, evinin kapısı kırılarak etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel
Balkondan mahalleliye küfretti, evinin kapısı kırılarak etkisiz hale getirildi

BURSA'da alkollü olduğu öne sürülen Murat Taş (42), evinin balkonundan mahalledekilere küfretti.

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da alkollü olduğu öne sürülen Murat Taş (42), evinin balkonundan mahalledekilere küfretti. İhbarla adrese gelen polise de balkondaki eşyaları fırlatan Taş, kilitlediği evinin kapısı kırılarak etkisiz hale getirildi. Emniyete götürülen Taş'ı mahalleli linç etmek isteyince polis geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi Kurşunlu Sokak'taki 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Murat Taş, yarı çıplak halde balkona çıkarak mahalleliye küfretmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, eve girmek istedi. Buna izin vermeyip balkona çıkan Taş, polislere de küfür etti ve eşyaları dışarı attı. Yaklaşık 40 dakikalık çabaya rağmen ikna olmayınca, ekipler kapıyı kırarak eve girmek istedi. Durumu fark eden Taş, bu kez balkon korkuluklarına asılarak atlamaya çalıştı. Son anda vazgeçen Taş, açık pencereden eve girdi. Bu sırada kapıyı kıran polis, Taş'ı etkisiz hale getirdi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Taş, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Mahallelinin Taş'ı linç etmek için beklediğini fark eden polis, geniş güvenlik önlemleri aldı, çevredekileri olay yerinden uzaklaştırdı. Polis otosuna bindirilen Taş, ifadesi alınmak üzere Gasp Büro Amirliği'ne götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.


Balkondan mahalleliye küfretti, evinin kapısı kırılarak etkisiz hale getirildi

Balkondan mahalleliye küfretti, evinin kapısı kırılarak etkisiz hale getirildi

Balkondan mahalleliye küfretti, evinin kapısı kırılarak etkisiz hale getirildi

Balkondan mahalleliye küfretti, evinin kapısı kırılarak etkisiz hale getirildi

Balkondan mahalleliye küfretti, evinin kapısı kırılarak etkisiz hale getirildi

Balkondan mahalleliye küfretti, evinin kapısı kırılarak etkisiz hale getirildi

Balkondan mahalleliye küfretti, evinin kapısı kırılarak etkisiz hale getirildi

Balkondan mahalleliye küfretti, evinin kapısı kırılarak etkisiz hale getirildi

Balkondan mahalleliye küfretti, evinin kapısı kırılarak etkisiz hale getirildi

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Haber: Balkondan mahalleliye küfretti, evinin kapısı kırılarak etkisiz hale getirildi - Haberler
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