Dakikalarca kalp masajı yaptılar! Balkondan beton zemine düşen diş doktoru hayatını kaybetti - Haberler
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Dakikalarca kalp masajı yaptılar! Balkondan beton zemine düşen diş doktoru hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te, evinin balkonundan şüpheli şekilde beton zemine düştükten sonra ağır yaralanan ve olay yerinde uzun süre kalp masajı yapılan yabancı uyruklu diş doktoru, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölen doktorun psikolojik sorunları olduğu iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

8 Ekim Cuma 2021 Cuma günü Şahinbey ilçesinde hasta olan annesiyle beraber yaşayan ve diş doktoru olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Yahya Almohamad A., öğle saatlerinden sonra birinci kattaki evinin balkonundan beton zemine çakıldı. Olay sonrası, çevredeki vatandaşlar tarafından 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bilgi verildi.

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPTILAR

Düşme sonucu ağır yaralanan ve kalbi duran diş doktoruna ilk müdahaleyi olayı görerek yardıma koşan çevredeki vatandaşlar ile polis ekipleri yaptı. Bir vatandaş, düştükten sonra kalbi duran Yahya Almohamad A.'ya dakikalarca kalp masajı yaptı. Daha sonra bölgeye gelen sağlık ekipleri de kalp masajına devam etti. Yapılan kalp masajının ardından kalbi tekrar atmaya başlayan doktor, Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Balkondan beton zemine düşen diş doktoru hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede bir kez daha kalbi duran diş doktoru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yahya Almohamad A.'nın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Dakikalarca kalp masajı yaptılar! Balkondan beton zemine düşen diş doktoru hayatını kaybetti
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