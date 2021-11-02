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Balkonda çamaşır asarken düşüp öldü

Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

BURSA'da 3'üncü kattaki evinin balkonuna çamaşır asarken dengesini kaybedip düşen Hasna Artaş (57), hayatını kaybetti.

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da 3'üncü kattaki evinin balkonuna çamaşır asarken dengesini kaybedip düşen Hasna Artaş (57), hayatını kaybetti. Artaş'ın düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın en üst katında oturan Hasna Artaş, balkonda çamaşır asarken, iddiaya göre dengesini kaybedip beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Artaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Artaş'ın cansız bedeni, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Bu arada, Hasna Artaş'ın düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Balkonda çamaşır asarken düşüp öldü

Balkonda çamaşır asarken düşüp öldü

Balkonda çamaşır asarken düşüp öldü

Balkonda çamaşır asarken düşüp öldü

Balkonda çamaşır asarken düşüp öldü

Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Son Dakika Haberleri
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