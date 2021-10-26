Balıklıgöl Devlet Hastanesinin Bir Katı Daha Yüksek Konfora Ulaştı

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa Haliliye Belediyesi ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla tadilatı tamamlanan Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nin bir katı daha beş yıldızlı otel konforunda hizmete sunuldu.

Ağustos ayında bir katı Şanlıurfalı hayırsever Yusuf Avcı ve ailesi tarafından tadilat ve tefrişatı tamamlanarak hizmete sunulan Balıklıgöl Devlet Hastanesinin, üçüncü katında bulunan dahiliye servisi de baştan sona yenilenerek hizmete girdi.

Vatandaşların hizmetine sunulan katı ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yapılan çalışmalarla ilgili başhekim Dr. Eyyüp Şelli'den bilgi aldılar.

Burada bir açıklama yapan Vali Abdullah Erin, Balıklıgöl Devlet Hastanesinin eski olmasına rağmen Başhekim Dr. Eyyüp Şelli'nin gayretleri ve hayırseverlerin desteğiyle şehrin en iyi hastanelerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Haliliye Belediyesi öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla yenilenen hastane ortamının, özel hastane standardının ötesinde bir konfora sahip olduğunu belirten Vali Erin, "Sağlık alanında göğsümüzü gere gere Avrupa'da en iyisiyiz diyebiliyoruz. Şanlıurfa'da da yeni, modern hastanemiz olmayan Harran dışında ilçemiz kalmadı. Harran'daki proje de hazır, inşallah o da en kısa sürede ihale edilerek Harran'ımıza yeni, modern, hastalarımızın en iyi sağlık hizmeti alabilecekleri bir hastane kazandırmış olacağız. " dedi.

Şanlıurfa şehir hastanesi çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Vali Erin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 2023 yılında tamamlanması için büyük bir gayret var. 1700 yataklı şehir hastanesiyle de Şanlıurfa son yirmi yılda Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan en büyük sağlık yatırımlarına kavuşmuş olacak. " diye konuştu.

Balıklıgöl Devlet Hastanesinin yenilenmesine katkı sunan Haliliye Belediyesi, katkı sunan kuruluşlar, hayır sahipleri ve gayretleri nedeniyle Başhekim Dr. Eyyüp Şelli'ye teşekkür eden Vali Erin, servisin hayırlı olmasını diledi. 26 Ekim'in Hasta Hakları Günü de olduğunu hatırlatan Vali Erin, bu günü de tebrik ederek, tüm hastalara acil şifalar diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de, daha önce özel hastanelerde görülen konforlu ortamın, Dr. Eyyüp Şelli'nin gayretleri ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat öncülüğünde hayırseverlerin desteği sayesinde Balıklıgöl Devlet Hastanesinde oluşturulduğunu ifade ederek, "Hastalarımız ve hasta yakınlarımız için çok önemli. Bu şekilde hasta yakınlarımız da huzurla burada kalabilecekler. Hastalarımızın da bulundukları ortamın hijyenik ve konforlu olması önemli. " diyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Haliliye Belediyesi öncülüğünde, Şanlıurfa Eczacı Odası, As Ecza Deposu, Güneydoğu Medikalciler Derneği ve Mossi Tekstil kurululuşları ile hayırseverler Abdulkerim Yetkin, Ayşe Yetkin, Abdulhakim Ayhan, Aliye Terk, Erkan Akdoğan, Hacı Bekir Sıtkı Ağan, M. Ferit Şelli, Mahmut Sade ve Mehmet Ayhan'ın katkılarıyla tadilat ve tefrişatı tamamlanan katta 23 oda ve 32 yatak bulunuyor.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet