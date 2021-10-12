Balıkesir Valisi ve Büyükşehir Başkanı festivale davet edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir Valisi ve Büyükşehir Başkanı festivale davet edildi

Bültenler - Haberler | Güncel
Balıkesir Valisi ve Büyükşehir Başkanı festivale davet edildi

28-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan 16. Uluslararası Zeytin Hasat Festivali'nin davetiyeleri Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a yürütme komitesi tarafından verildi ve davet edildi.

BALIKESİR (Bültenler) - Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hasat festivaline maddi ve manevi destek sözü verdi.

Ziyaretlere; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, ATO Laboratuvar Hizmetleri Anonim Şirketi Başkanı Ali Uçar, ATO ve ziraat odası yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kendisinin de zeytinliklerinin olduğunu ve bu sektörün içinden geldiğini belirterek, festival davetine icap edeceğini söyleyerek zeytin toplama ve sıkım etkinliklerine katılacağını bildirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da, Ayvalık'ın Balıkesir'in misafir odası olduğunu, yapılan anketlerde ilk sırada yer aldığını söyledi. Ayvalık'ın tanıtımı ve bilinirliliğinin artırılması için festival gibi benzer etkinliklerinin büyük faydası olduğunun altını çizen Başkan Yücel, festivale maddi ve manevi destek sağlayacaklarının sözünü verdi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu
Magazin Tamer Karadağlı Tarkan
Spor Gazeteler Sergio Perez Lewis Hamilton Aykut Kocaman Mesut Özil
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Kerem Aktürkoğlu Numan Kurtulmuş Mustafa Destici
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Balıkesir Valisi ve Büyükşehir Başkanı festivale davet edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 10:34:18. #1.13#