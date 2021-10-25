Balıkesir'deki "Kamp, Karavan ve Off-Road Festivali" sona erdi

SINDIRGI, BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çok sayıda ilden adrenalin tutkununun katılımıyla 23 Ekim'de başlayan "Kamp, Karavan ve Off-Road Festivali" sona erdi.

Büyükşehir ve Sındırgı belediyeleri, Yaylabayır Mahallesi Muhtarlığı ile Triton Anadolu, Balıkesir ve Sındırgı off-road kulüplerince organize edilen festivalde doğa sporu, konser gibi pek çok etkinlik düzenlendi.

Festivalin son gününde ise Yaylabayır'daki kamp alanında off-road yarışları gerçekleştirildi. Özel hazırlanan parkuru en kısa sürede tamamlamak isteyen 17 off-road aracı birbirileriyle kıyasıya yarıştı. Yarışları izlemek için bölgeye gelen vatandaşlar heyecan dolu dakikalar yaşadı.

Yarışmada birinci Bandırma Kapıdağ Off-Road Kulübü'nden Yasin Yıldız, ikinci Isparta Davraz Off-Road Kulübü'nden Ferhat Aybay, üçüncü ise Sındırgı Off-Road Kulübü'nden İsmail Karataş oldu. Dereceye girenlere ödüllerini Sındırgı İlçe Kaymakamı Zafer Oktay, Sındırgı Belediye Başkan Yardımcısı Halil Aldemir ve Triton Anadolu yönetimi tarafından verildi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, AA muhabirine festivalin Balıkesir ve Sındırgı'ya turizm anlamında olumlu katkılarının olduğunu söyledi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da belediye olarak güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Yurt dışından da katılımcıları ağırladıklarını belirten Yavaş, "Rusya ve Azerbaycan'dan da misafirlerimiz geldi. Onun dışından Türkiye'nin dört bir yanından katılanlar oldu. Bunu geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.