Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

AA / Ramazan Atam - Haberler | Güncel
Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

İsmail Çelikbay (60), idaresindeki traktör, Çınar Mahallesi Ardıç mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Çelikbay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çelikbay'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Dursunbey Devlet Hastanesinin morguna gönderildi.

AA / Ramazan Atam - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title