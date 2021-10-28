Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
AA / Ramazan Atam - Haberler | Güncel
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
İsmail Çelikbay (60), idaresindeki traktör, Çınar Mahallesi Ardıç mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Çelikbay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Çelikbay'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Dursunbey Devlet Hastanesinin morguna gönderildi.
AA / Ramazan Atam - Son Dakika Haberleri
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