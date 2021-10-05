Havaların soğumasıyla balık tezgahları şenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Havaların soğumasıyla balık tezgahları şenlendi

İhlas Haber Ajansı / Atilla Özer - Haberler | Yerel

Havaların soğumasıyla balık tezgahları şenlendi Fiyatlar düştü, balık tezgahlarına rağbet arttı Denizli'de hamsi bolluğunun ardından şimdi de istavrit bolluğu yaşanıyor.

DENİZLİ (İHA) - Havaların soğumasıyla balık tezgahları şenlendi

Fiyatlar düştü, balık tezgahlarına rağbet arttı

DENİZLİ - Denizli'de hamsi bolluğunun ardından şimdi de istavrit bolluğu yaşanıyor. Balıkçı esnafı deniz suyu sıcaklığının düşmesi ile birlikte mezgitin az çıktığını, istavritte ise bolluk yaşandığını belirtti.

Denizlerde av yasağının kalkmasının ardından tezgahlarda balık çeşitliği artarken fiyatlarda da düşüş yaşanıyor. Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte balığa talep arttı. Balıkçılar ilerleyen günlerde balığın daha çok bollaşmasını ve giderek fiyatların düşmesini bekliyor. Tezgahların dolmasıyla geçtiğimiz aylarda el yakan balık fiyatları yarı yarıya düşerken, vatandaşlar da balığa rağbet göstermeye başladı. Geçen yıl kilosu 20 TL'den olan istavritin fiyatı bu yıl 7 buçuk TL'den satılıyor.

"Balık çeşitleri daha çok artacak"

Denizli'de 18 yıldır balık satışı yapan Engin Tozlu, "Sezon çok güzel devam ediyor. Balıklarımız gün geçtikçe bollaşmaya başladı. Her çeşit balık yavaş yavaş geliyor. suların soğumasıyla beraber balık çeşitleri daha çok artacak. Küçük balıklarda sardalye, palamut, istavrit gibi birçok balık görünmeye başladı. Bizler Marmara'dan gelen balıkları müsilajdan dolayı satmıyoruz. Müşterilerin tepkisinden dolayı. Denizli'deki balık fiyatları normal olup çok fazla fiyat farkı yok. Denizi bulunan illere göre çok fiyat farkı bulunmuyor. Bu yıl tezgahlarımızda bolluk ve bereket olmasını bekliyoruz. Şu anda tezgahlarımızda en ucuz balıklarımız hamsi ve sardalye 35-40 TL arasında iken, en pahalıları ise 200 TL ile kalkan balığı ve 120 TL ile de lüfer yer alıyor. Vatandaşlarımızın ilgisi küçük balıklara yönelik. Büyük balıklarda ise levrek, palamut, istavrit tercih ediyorlar. Balıklarımız et ürünlerine göre uygun olduğu için vatandaşlarımız balığa yöneliyor" şeklinde konuştu.

Denizli'de balık satın alan Halil Küçük, "Balık fiyatlarında geçen yıla oranla biraz artış var. Bu yıl tezgahlara baktığımız zaman bereketli görünüyor. En çok hamsi almaya yöneliyoruz. Sebebi uygun olduğu için ama fiyatları daha da düşerse güzel olur. Bütün vatandaşlarımız alıp yesin. Şu anda hamsi aldım. Evde kızartıp ailecek yiyeceğiz. Çok sağlıklı olduğu için herkesin yemesi gerekiyor" diye konuştu.

(AÖ-OG-MB-E)

Havaların soğumasıyla balık tezgahları şenlendi

Havaların soğumasıyla balık tezgahları şenlendi

Havaların soğumasıyla balık tezgahları şenlendi

Havaların soğumasıyla balık tezgahları şenlendi

Havaların soğumasıyla balık tezgahları şenlendi

Havaların soğumasıyla balık tezgahları şenlendi

Havaların soğumasıyla balık tezgahları şenlendi

Havaların soğumasıyla balık tezgahları şenlendi

Havaların soğumasıyla balık tezgahları şenlendi

Havaların soğumasıyla balık tezgahları şenlendi

Havaların soğumasıyla balık tezgahları şenlendi
İhlas Haber Ajansı / Atilla Özer - Son Dakika Haberleri
Bu da eşek görünümlü at! Türkiye'nin nadir bilinen melez hayvanı Bardo, bilgi yarışmalarının gözde sorusu oldu

Bu da eşek görünümlü at! Türkiye'nin nadir bilinen melez hayvanı Bardo, bilgi yarışmalarının gözde sorusu oldu

 Dağlardan binbir emekle getirilen Kanlıca mantarının kazancı dudak uçuklatıyor

Dağlardan binbir emekle getirilen Kanlıca mantarının kazancı dudak uçuklatıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Numan Kurtulmuş Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Hazal Kaya Kubilay Aka Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Mesut Özil Serdar Aziz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri İlham Aliyev
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Havaların soğumasıyla balık tezgahları şenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 11:05:53. #1.12#