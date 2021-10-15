Baldur's Gate 3, Türkçe dil desteğine kavuşuyor - Haberler
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Baldur's Gate 3, Türkçe dil desteğine kavuşuyor

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Baldur's Gate 3, Türkçe dil desteğine kavuşuyor

6 Ekim'de çıkış yapacak Baldur's Gate 3'e Türkçe dil desteği eklendi.

Larian Studios tarafından geliştirilip yayınlanan, yakında çıkacak bir rol yapma video oyunu Baldur's Gate 3, Baldur's Gate serisinin üçücü ana oyunudur. Dungeons & Dragons masaüstü rol yapma sistemine dayanmaktadır.

Larian Studios crossed the Ebonlake'in Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Faerún topraklarında artık Türkçenin de hüküm sürme vakti geldi! Ünlü Baldur's Gate serisinin son oyunu olan Baldur's Gate 3, Patch 6 ile birlikte Türkçe alt yazı desteğine kavuşuyor! Bu serüvene şimdi Türkçe ile ortak olun! Baldur's Gate'e patch 6 ile Türkle dil desteği ekleniyor!" sözlerine yer verdi.

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Partini topla ve dostluk, ihanet, fedakârlık, hayatta kalma ve mutlak güç arzusuyla dolu bir hikâyede Unutulmuş Diyarlar'a dön. İçinde, kaynağı beynindeki Zihinyüzen olan gizemli yetenekler uyanıyor. Direnip karanlığı ona karşı kullan. Veya yozlaşmışlığı kucakla ve kötülüğün zirvesi ol. Divinity: Original Sin 2'nin yaratıcılarından Zindanlar ve Ejderhalar dünyasında geçen yeni nesil bir RYO geliyor.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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