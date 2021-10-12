Bakanımız Derya Yanık: 'Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile İhtiyaç Sahibi Ailelerimizin Çocukları İçin Ekim Ayında 170 Milyon TL Yardım Yapacağız' - Haberler
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Bakanımız Derya Yanık: "Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile İhtiyaç Sahibi Ailelerimizin Çocukları İçin Ekim Ayında 170 Milyon TL Yardım Yapacağız"

Habermetre - Haberler | Toplum
Bakanımız Derya Yanık:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, çocukların desteklenmesi amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere her ay yapılan SED yardımının hesaplara yatırılmaya başlandığını belirttiYanık, çocukların korunmasına yönelik hizmetlere önem verdiklerini dile getirerek, Bakanlığın bu amaçla sosyal...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, çocukların desteklenmesi amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere her ay yapılan SED yardımının hesaplara yatırılmaya başlandığını belirtti

Yanık, çocukların korunmasına yönelik hizmetlere önem verdiklerini dile getirerek, Bakanlığın bu amaçla sosyal hizmet modelleri bulunduğunu ifade etti.

Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"SED hizmetimiz de çocuklarımızın korunması ve desteklenmesine yönelik uygulamalarımızdan biri. Çocuklarımızın ekonomik nedenlerden dolayı ailelerinden uzak kalmaları yerine aile bütünlüğünü koruyacak, onların eğitimlerini aksatmayacak destekler sağlıyoruz. Çocuklarımızın toplumsal hayata en sağlıklı şekilde katılması her zaman önceliklerimiz arasında geliyor. Bu çerçevede SED, her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli yatırılıyor. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ekim ayında 170. 596. 000 TL ödeme yapacağız. "

Bakan Yanık, SED kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere her bir çocukları için ortalama 1259 lira destek verildiğini belirtti. Yanık, SED ödemelerinin 15 Ekim'e kadar tamamlanacağını ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, okulların açılması dolayısıyla ihtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanması ve eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla geçtiğimiz hafta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına toplam 186 milyon TL kaynak aktarıldığını da hatırlattı.

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Haber: Bakanımız Derya Yanık: 'Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile İhtiyaç Sahibi Ailelerimizin Çocukları İçin Ekim Ayında 170 Milyon TL Yardım Yapacağız' - Haberler
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