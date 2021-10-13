Bakan Varank, Tacikistan Başbakanı Rasulzoda ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Varank, Tacikistan Başbakanı Rasulzoda ile görüştü

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Güncel
Bakan Varank, Tacikistan Başbakanı Rasulzoda ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda ile görüşme yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda ile görüşme yaptı.

Rasulzoda, Türkiye-Tacikistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 11. Dönem Toplantısı dolayısıyla Tacikistan'da bulunan Bakan Varank'ı kabul etti.

Başbakanlık binasında gerçekleştirilen görüşmede, Rasulzoda, Türkiye'nin Tacikistan ekonomisinde önemli bir yeri olduğunu belirterek, ikili ilişkilerin geliştirilmesi noktasında çalıştıklarını söyledi.

Türkiye ile mevcut ticari ilişkilerin iyi seviyede olduğuna işaret eden Rasulzoda, "Bunu daha da iyileştirmek için elimizde çok imkan var. KEK toplantısında önemli konular ele alındı. Bunun da ikili ilişkilerimizi daha ileri seviyeye taşıyacağına inanıyorum." dedi.

Rasulzoda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomilerin büyük zararlar gördüğünü ancak geçen yıl Türkiye ile ticaret hacminin yıllık yüzde 17 arttığını ifade ederek, salgın döneminin atlatılmasıyla bunu daha da artırmak istediklerini dile getirdi.

Türkiye'den Tacikistan'a yapılan yatırımlara dikkati çeken Rasulzoda, bunların artırılması için fırsatların değerlendirilmesi, ikili ekonomik ilişkilerin artırılması konusunda da tüm imkanların kullanılması gerektiğini bildirdi.

"Önemli bir ortak olarak görüyoruz"

Varank da Tacikistan'ı, Orta Asya'da önemli bir ortak olarak gördüklerini vurgulayarak, 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefini hatırlattı.

Bu hedefe ulaşma konusunda girişimcilerin önündeki engellerin kaldırılmasının önemine işaret eden Varank, bu kapsamda teknik heyetler ve ilgili kurumların istişarelerde bulunduğunu belirtti.

Varank, Duşanbe'de Türk yatırımcılarla da buluştuğunu anımsatarak, burada faaliyet gösteren Türk iş insanlarının beklenti ve taleplerini aktardı.

Ticaret ve ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerin her alanda ilerleme kaydedeceğine inandığını dile getiren Varank, KEK 11. Dönem Toplantısı'nın hayırlı olmasını diledi.

Görüşmede, Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Emre Zeki Karagöl ile KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt da hazır bulundu.

Bakan Varank, Tacikistan Başbakanı Rasulzoda ile görüştü

Bakan Varank, Tacikistan Başbakanı Rasulzoda ile görüştü

Bakan Varank, Tacikistan Başbakanı Rasulzoda ile görüştü

Bakan Varank, Tacikistan Başbakanı Rasulzoda ile görüştü

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Son Dakika Haberleri
TÜRKİYE'DE İLK DEFA TESPİT EDİLEN BÖCEK, AĞAÇLARA ZARAR VERİYOR

TÜRKİYE'DE İLK DEFA TESPİT EDİLEN BÖCEK, AĞAÇLARA ZARAR VERİYOR

 ABD Dışişleri Bakanlığı: 'NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz.

ABD Dışişleri Bakanlığı: "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz.

 Son dakika: Türkiye'de 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Türkiye'de 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Numan Kurtulmuş Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Ezgi Mola İdo Tatlıses Mustafa Keser
Spor Ali Koç Cristiano Ozan Tufan Sergen Yalçın Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bakan Varank, Tacikistan Başbakanı Rasulzoda ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 12:25:10. #1.17#