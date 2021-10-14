Bakan Pakdemirli, Mersin'de yapımı süren Değirmençay Barajı'nı havadan inceledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Değirmençay Barajı'nın yapım çalışmalarını havadan inceledi.

Bakan Pakdemirli, helikopterle Değirmençay Barajı'nın inşaat alanını inceledi, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'dan baraja ilişkin bilgi aldı.

Temelden 110,5 metre yüksekliğe sahip olacak Değirmençay Barajı, 37,5 milyon metreküp su tutabilecek. Bölgede yapılacak sulu tarımla hem tarımsal üretimde verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak.