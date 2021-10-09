Bakan Kurum: "En muhteşem Türk şehrine yakışır şekilde ihya edeceğiz inşallah"
AA / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un incelemeleri Cami inşaatından ve çalışmalardan bilgi alması Bakan Kurum: "Konya yeşil kalkınmanın öncü şehirlerinden biri olacaktır"KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Konya'da inşa edilen...
KONYA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un incelemeleri
Cami inşaatından ve çalışmalardan bilgi alması Bakan Kurum: "Konya yeşil kalkınmanın öncü şehirlerinden biri olacaktır"
KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Konya'da inşa edilen Yeni Sanayi Sitesi'ndeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
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