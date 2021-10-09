Bakan Kurum: 'En muhteşem Türk şehrine yakışır şekilde ihya edeceğiz inşallah' - Haberler
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Bakan Kurum: "En muhteşem Türk şehrine yakışır şekilde ihya edeceğiz inşallah"

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un incelemeleri Cami inşaatından ve çalışmalardan bilgi alması Bakan Kurum: "Konya yeşil kalkınmanın öncü şehirlerinden biri olacaktır"KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Konya'da inşa edilen...

KONYA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un incelemeleri

Cami inşaatından ve çalışmalardan bilgi alması Bakan Kurum: "Konya yeşil kalkınmanın öncü şehirlerinden biri olacaktır"

KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Konya'da inşa edilen Yeni Sanayi Sitesi'ndeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Bakan Kurum: En muhteşem Türk şehrine yakışır şekilde ihya edeceğiz inşallah

Bakan Kurum: En muhteşem Türk şehrine yakışır şekilde ihya edeceğiz inşallah

Bakan Kurum: En muhteşem Türk şehrine yakışır şekilde ihya edeceğiz inşallah

Bakan Kurum:
AA / Mustafa Tugay Kılıç - Son Dakika Haberleri
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Konya'da haber alınamayan imam lojmanında ölü bulundu

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Haber: Bakan Kurum: 'En muhteşem Türk şehrine yakışır şekilde ihya edeceğiz inşallah' - Haberler
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