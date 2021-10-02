Avrupa'da birinci, dünyada yedinciyiz! Fahrettin Koca, ülkemizde yapılan toplam aşı dozu sayısını paylaştı - Haberler
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Avrupa'da birinci, dünyada yedinciyiz! Fahrettin Koca, ülkemizde yapılan toplam aşı dozu sayısını paylaştı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 110 milyon dozu aştık. Covid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında Avrupa'da 1, tüm dünyada 7'nci ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 18-24 Eylül arasında 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni korona vaka sayısını gösteren bir harita yayınladı. "Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." diyen Koca'nın paylaştığı haritaya göre; 18-24 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik oldu.

"AVRUPA'DA BİRİNCİ, DÜNYADA YEDİNCİYİZ"

Bu paylaşımının ardından bir tweet daha atan Koca, şu ifadeleri kullandı: "Bugün 110 milyon dozu aştık. Covid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında Avrupa'da 1, tüm dünyada 7'nci ülkeyiz. İlk 6 sırada, aşı üreticisi olan yüksek nüfuslu Çin ve ABD ile yine nüfusu yüksek ülkeler var"

Bakan Koca: Bugün 110 milyon dozu aştık

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Haber: Avrupa'da birinci, dünyada yedinciyiz! Fahrettin Koca, ülkemizde yapılan toplam aşı dozu sayısını paylaştı - Haberler
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