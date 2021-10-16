Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var - Haberler
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Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gribal enfeksiyonların arttığını belirtti. Bakan Koca açıklamasında, "Belirtileri Covid-19'a benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından gribal enfeksiyonlara yönelik vakaların arttığını belirtti.

"HER İKİ RİSKE KARŞI TEDBİRLERE UYALIM"

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Covid-19 tedbirleri, geçtiğimiz yıl, gribal enfeksiyonları çok büyük oranda azaltmıştı. Belirtileri Covid-19'a benzeyen bu enfeksiyonlarda, mevsim şartları, maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle ciddi artış var. Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın."

Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var

Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var
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Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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