Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından gribal enfeksiyonlara yönelik vakaların arttığını belirtti.

"HER İKİ RİSKE KARŞI TEDBİRLERE UYALIM"

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Covid-19 tedbirleri, geçtiğimiz yıl, gribal enfeksiyonları çok büyük oranda azaltmıştı. Belirtileri Covid-19'a benzeyen bu enfeksiyonlarda, mevsim şartları, maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle ciddi artış var. Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın."

Haberler.com - Son Dakika Haberleri