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Bakan Çavuşoğlu, Parlatino Başkanı Soto ile görüştü

AA - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Başkanı Jorge Pizarro Soto'yu karşılaması Fotoğraf çekimi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Başkanı Jorge Pizarro Soto ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Başkanı Jorge Pizarro Soto'yu karşılaması

Fotoğraf çekimi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Başkanı Jorge Pizarro Soto ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Parlatino Başkanı Soto ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Parlatino Başkanı Soto ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Parlatino Başkanı Soto ile görüştü
AA - Son Dakika Haberleri
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