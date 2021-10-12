Bakan Çavuşoğlu, Parlatino Başkanı Soto ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Başkanı Jorge Pizarro Soto'yu karşılaması Fotoğraf çekimi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Başkanı Jorge Pizarro Soto ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Başkanı Jorge Pizarro Soto'yu karşılaması
Fotoğraf çekimi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Başkanı Jorge Pizarro Soto ile görüştü.