Baht Oyunu canlı izle! Kanal D Baht Oyunu 16. yeni bölüm canlı izle! Baht Oyunu yeni bölümde neler olacak?

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BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baht Oyunu 28 Eylül Salı yayınlanan 15. bölümde Bora, ilk aşk oyununa sürpriz bir hamle yapar.

Ada'nın ilk aşkının peşine düşen Bora, Ada'yı Turgut'la beraber görünce Turgut'u Ada'nın ilk aşkı zanneder. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Bora, Nergis ve Aslan'ı Turgut ile buluşturur ve Ada'nın ilk aşkını bulduğunu söyler. Ada, Tuğçe ve Rüzgar da onların buluştuğu restorana gelince tam bir curcuna yaşanır.

Bora tüm müdahalelere rağmen Ada'ya evlenme teklifi etmeye karar verir. Bora'dan önce Ada'nın kapısını çalan Tuğçe ise Ada'ya Rüzgar'la beraber sakladığı sırrı çözdüğünü söyler. Tuğçe'nin gerçekleri öğrenmesiyle sarsılan Ada, Bora'nın ailesiyle birlikte elinde çiçeklerle kapıya geldiğini görünce ne yapacağını şaşırır.

BAHT OYUNU SON BÖLÜM İZLE!

BAHT OYUNU KONUSU NE?

Bahtınızın kara olduğuna bir kere inandıysanız, makus talihi yenmek pek de kolay değildir... Ancak ilk aşık oldukları erkeklerle evlenirlerse mutluluğu yakalayacaklarına inanan ve bunu başaramamış kadınlar arasında büyüyen Ada (Cemre Baysel), tam da bu işe son noktayı koymak, kaderin çarkına çomağı sokmak üzeredir ki... Olanlar olur, Ada ilk aşkı olduğuna inandığı Rüzgar (İdris Nebi Taşkan) tarafından terk edilir. Ada mutluluk yolunda Rüzgar'ı geri kazanmak isterken karşısına Bora (Aytaç Şaşmaz) çıkar. Aşkı ve inancı arasında sıkışan Ada'yı, zorlu ve romantik bir yolculuk beklemektedir.

BAHT OYUNU OYUNCULARI KİMLER?

Aytaç Şaşmaz : Bora Doğrusöz

Cemre Baysel : Ada Tözün

İdris Nebi Taşkan : Rüzgar Akcan

Aslı Sümen : Tuğçe Dikman

Altan Erkekli : Zafer Doğrusöz

Hande Subaşı : Nergis Tözün Şahin

Funda İlhan : Belma Doğrusöz Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Tuğba Çom Makar : Yasemin Tözün

Anıl Çelik : Ali Doğrusöz

Ozan Dağgez : Evren Gün

İrem Yük : Selin Doğu

Emrah Ben : Aslan Şahin

Suğdem Gözalır : Pırıl Kaleli

Azra Aksu : Elif Çamlı

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