Bahçelievler'de İETT otobüsü arıza yaptı
İstanbul'da son zamanlarda sıkça yaşanan İETT otobüs arızaları yolculara ve sürücülere zor anlar yaşatıyor.
BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da son zamanlarda sıkça yaşanan İett otobüs arızaları yolculara ve sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Bahçelievler'de İETT otobüsü yolculuk sırasında arıza yaptı. Bozulan körüklü otobüs saatler sonra çekici yardımıyla götürüldü. Son zamanlarda sıkça yaşanan İETT otobüsü arızalarına bir yenisi daha eklendi. Dün akşam saatlerinde Bahçelievler Fetih Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü arıza yapıp yolda kaldı. Bahçelievler'in en işlek caddelerinden Fetih Caddesi saatlerce trafiğe kapalı kaldı.
Arıza yapan körüklü otobüs saatler sonra çekici yardımıyla götürülürken bir vatandaş yaşananları cep telefonuyla kaydetti.
(İsmail Coşkun/İHA)
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