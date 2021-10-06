Bahçelievler Belediyesinden üniversiteyi kazanan öğrencilere destek

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (AA) - Bahçelievler Belediyesi, ön lisans veya lisans programını kazanan Bahçelievlerli öğrencilere 1200 lira kampüs harçlığı verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Başarı Sizden Katkı Bizden" sloganıyla hizmete alınan proje ile ilçe sınırları içinde üniversiteyi kazanan öğrenciler 1200 lira bursla ödüllendirilecek.

Öğrencilerden başvuru için ÖSYM yerleştirme sonuç, okul kayıt ve öğrenci belgesi istenirken, Bahçelievler Belediyesinin internet sitesinden yapılan başvurular 13 Ekim'de sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, öğrencilerin başarısının ödüllendirilmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Başarıyı ödüllendirmek ülkemizin geleceğine karşı sorumluluğumuzdur. Öğrencilerin eğitimindeki başarılar her şeyden önce geliyor. Sadece eğitimde değil her alanda yanlarındayız. Gençlerimize Bahçelievler'de yaşamanın ayrıcalığını hissettirmeye çalışıyoruz. Projelerimizi onlara göre planlıyoruz, ilçemizi onlara göre şekillendiriyoruz çünkü genç kardeşlerimize güveniyoruz."