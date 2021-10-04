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Bahçelievler Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri Rapçi Ceza'yla başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bahçelievler Belediyesi, Ekim ayı Kültür-Sanat etkinliklerinin açılışını Türkiye'nin ünlü Rap Star'ı Ceza konseriyle yaptı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - Bahçelievler Belediyesi, Ekim ayı Kültür-Sanat etkinliklerinin açılışını Türkiye'nin ünlü Rap Star'ı Ceza konseriyle yaptı. Büyük beğeni toplayan etkinlik dün gerçekleştirildi. Konserin yapıldığı Bahçelievler Belediyesi Milli Egemenlik Parkı saatler öncesinden sanatçının sevenleriyle doldu taştı. Sanatçı Ceza, söylediği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşattı. 'Suspus', 'Yerli Plaka', 'Fark Var' gibi sevilen parçaları ile sahne alan sanatçı hayranları ile birlikte şarkılarını seslendirdi.

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Konser alanı girişinde 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapıldı. Konser öncesi sahneye çıkan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Sanatçı Ceza'ya teşekkür etti. Başkan Bahadır, 'Yağmur yağsa bile söz verdiler buradalar' diyerek konsere olan ilgiyi ifade etti.

Bahçelievler'de bulunan Siyavuşpaşa Kasrı'na ait minyatürü sanatçıya hediye eden Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, şunları söyledi: Yaptığınız müziği, sanatı takdir ediyorum. Türkiye'nin Rap öncülerindensiniz. Bunu belirli çizgide, devamlı kaliteyle, olgunlukla götürüyorsunuz. Tebrik ediyoruz.

Bahçelievler Belediyesi'nin Ekim ayı kültür-sanat programları yine dolu içerikleriyle sürecek. Ay içinde tiyatro ve sinema günleri ve konser etkinlikleri gerçekleştirilecek. Programlar kapsamında bugün 'Ağaçlar Ayakta Ölür' isimli tiyatro gösterimi yer alacak. Ayrıca, 'Bence Hiç Komik Değil', Anneme artık dur de', 'Tam oldu derken', 'Yalan dolan', 'Buyur burdan kaç' isimli tiyatro gösterileri de ay içinde izleyicileri ile buluşacak. Programlar kapsamında 12 Ekim Salı günü Kahraman Tazeoğlu ile şiir programı düzenlenecek. 13 Ekim günü Hayati İnanç söyleşisi Bahçelievlerlilerle buluşurken bir sonraki gün ise 7. Koğuştaki Mucize sinema gösterimi yer alacak. 15 Ekim'de Ece Mumay konseri ile sürecek etkinlikler, 29 Ekim'de yapılacak Merve Özbey konseri ile son bulacak.

Bahçelievler Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri Rapçi Ceza'yla başladı

Bahçelievler Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri Rapçi Ceza'yla başladı

Bahçelievler Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri Rapçi Ceza'yla başladı

Bahçelievler Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri Rapçi Ceza'yla başladı
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