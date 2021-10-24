Bağlar Belediyesinin milli karatecileri madalya ile kente döndü - Haberler
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Bağlar Belediyesinin milli karatecileri madalya ile kente döndü

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel
Bağlar Belediyesinin milli karatecileri madalya ile kente döndü

Diyarbakır'da Bağlar Belediyespor'un milli karatecileri başarılı sonuçlarla kulüplerine madalya kazandırarak, Diyarbakır'ı başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Bağlar Belediyespor'un milli karatecileri başarılı sonuçlarla kulüplerine madalya kazandırarak, Diyarbakır'ı başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Denizli'de yapılan Türkiye İller Arası Karate Şampiyonası'na katılan Bağlar Belediyesporlu sporculardan Amine Akçakmak 68 kiloda şampiyon olarak altın madalyanın sahibi olurken, aynı kiloda yarışan İrem Nur Yazar gümüş ve 59 kiloda müsabakalara katılan Zeynep Akçakmak da bronz madalya kazandı.

Şampiyonada Bağlar Belediyespor karate takımının başında milli antrenör Mehmet Yazar yer aldı.

Bağlar Belediyespor'un sporcu, yönetici ve antrenörleri elde ettikleri başarıyı, kulübe sağladığı maddi ve manevi destekten dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na hediye etti.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri
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